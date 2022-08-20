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Türkiye’de aşılanma oranı düştü: Sonbaharda salgın tehlikesi

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Dünya genelinde koronavirüs yeni vaka sayısı son bir haftada yüzde 18 azaldı. Ancak aşılama ve doğal enfeksiyonla elde edilen bağışıklık da her geçen gün düşüyor.
Türkiye’de aşılanma oranı düştü: Sonbaharda salgın tehlikesi

 Türkiye'de dördüncü doz aşısını olanların sayısı 12 milyonun altında. Sonbaharla birlikte yeni bir dalga beklendiğine dikkat çeken uzmanlara göre aşılama hızlanmalı.

Türkiye'de ilk doz Koronavirüs aşısını 58 milyona yakın kişi oldu. İkinci dozda sayı 53 milyona, üçüncü dozda ise 28 milyona düştü.

Dördüncü doz aşıyı ise sadece 11,5 milyon kişi oldu.

Avrupa genelinde tam aşılı kişilerin oranı yüzde 80'lerdeyken, bu oran Türkiye'de yüzde 30'a kadar geriledi.

Sonbaharla birlikte hem grip virüsü, hem de Koronavirüsün yayılma ihtimalini hatırlatan uzmanlar, tehlikeye dikkat çekiyor.

Doğal bağışıklığın kısa sürdüğünü ve herkesin hatırlatma dozunu olması gerektiğini vurgulayan Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç, "Bütün herkesin yeni bir aşı bulunur mu, yeni bir uygulama bulunur mu gibi bir şeyi beklemeden, bir an önce üçüncü dozunu, eğer üç olmuşsa 4. dozunu olması gerekiyor. Öncelikle risk grupları gündeme getirilmeli" dedi.

"5-12 YAŞ AŞI TABLOSUNA EKLENSİN"

Prof. Dr. Kılıç sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her sonbahar döneminde zaten grip salgınları görüyorduk, dolayısıyla ikisi birarada da olabilir. Yani hem grip aşılarını olmalarını riskli grubun özellikle, hem de covid aşılarını herkesin olması gerekiyor. Tabii burada bakanlığa da görev düşüyor. Sonbahara yönelik bir hazırlık yapması lazım. İlkokuldan itibaren bütün çocuklar bir riski grubu olarak kabul edilip 5-12 yaş arasında aşı tablosuna eklenmesi gerekiyor. Normal grip aşılarının da bakanlık tarafından temin edilmesi gerekiyor."

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