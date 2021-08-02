Türkiye'de aşılılara ‘pozitif ayrımcılık’ gündemde

Hükümet aşıya direnci kırmak için pozitif ayrımcılık uygulamayı planlıyor.

1 Temmuz’da tedbirlerin büyük kısmının kaldırıldığı Türkiye’de uzmanlar, daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına işaret ederek ağustos ayında yeni bir pik uyarısı yaparken, son dönemdeki vakaların ağırlıklı olarak iki doz aşısını olmayanlardan çıkması dikkat çekiyor. Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar getirilmesi gibi seçenekler de değerlendirilmeye başladı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre hükümet, aşılamaya rağmen vaka sayısında artışın devam etmesi üzerine sonbaharda izlenecek yol haritasını oluşturmak için çalışmalara başladı. Aşıya direnci kırmak için pozitif ayrımcılık uygulanması gündemde.

Aşıda pozitif ayrımcılığın uygulama alanlarını belirlemek için kolları sıvayan uzmanlar, ABD’de bazı eyaletlerde kamu çalışanları arasında aşı yaptırmayanlara, her hafta PCR testi ve maske takma zorunluluğu getirildiğini belirtti. Kamu hizmetlerinin nasıl yürütüleceği ve aşısız kamu çalışanlarına ilişkin uygulamanın nasıl olacağı konusunda dünya örneklerinin incelendiği ifade edildi. İlk etapta, hükümetin ABD’deki gibi kamuda aşıya direnenlere her hafta PCR testi ve maske zorunluluğu getirmeyi planladığı belirtildi.