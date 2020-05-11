Türkiye’de Avm, Berber, Kuaför Ve Güzellik Merkezleri Açıldı

Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 20 Mart’ta kapatılan alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri bugün yeniden hizmet vermeye başladı.

Bugün 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet verecek olan kuaför ve berberlerde de bir dizi önlem devreye sokulmuş durumda.

AVM’lerde ise restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki işletmeler açıldı.

AVM mağazaları bugünden itibaren isteğe bağlı esnek çalışma saatleriyle hizmet veriyor. 1 Haziran’dan itibaren ise zorunlu çalışma sistemine geçilecek.

AVM’lerde de bir dizi tedbir alınmış durumda.