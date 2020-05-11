  • BIST 98.243
  • Altın 388,273
  • Dolar 7,0831
  • Euro 7,6610
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Türkiye’de Avm, Berber, Kuaför Ve Güzellik Merkezleri Açıldı

»
Türkiye’de Avm, Berber, Kuaför Ve Güzellik Merkezleri Açıldı
Türkiye’de Avm, Berber, Kuaför Ve Güzellik Merkezleri Açıldı

Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 20 Mart’ta kapatılan alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri bugün yeniden hizmet vermeye başladı.

Bugün 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet verecek olan kuaför ve berberlerde de bir dizi önlem devreye sokulmuş durumda.

AVM’lerde ise restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki işletmeler açıldı.

AVM mağazaları bugünden itibaren isteğe bağlı esnek çalışma saatleriyle hizmet veriyor. 1 Haziran’dan itibaren ise zorunlu çalışma sistemine geçilecek.

AVM’lerde de bir dizi tedbir alınmış durumda.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrencilerin yüzde 14'ü online dersleri takip edemiyor09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:10
  • Bakırköy’deki Ermeni Kilisesi’ne ırkçı saldırı: 'Koronavirüsü bunlar bela etti'09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:40
  • 3 kadın ücretsiz maske üretimine başladı09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:08
  • Kayseri'de İbrahim Gökçek'in cenazesine ülkü ocakları saldırdı: 'Gömseler bile çıkarır, yakarız'09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:18
  • Türkiye'de vaka sayıları açıklandı08 Mayıs 2020 Cuma 19:36
  • Alkolden Ehliyetine 2050'ye kadar el konuldu08 Mayıs 2020 Cuma 18:52
  • Kavak Yelleri ekibi ve Pinhani'nden 14 yıl sonra yeni klip08 Mayıs 2020 Cuma 18:51
  • Eşini bıçakladı, cezaevinden çıkınca aleyhine tanıklık yapan oğlunu öldürdü08 Mayıs 2020 Cuma 17:43
  • İBB Bilimsel Danışma Kurulu: Herkes kendi özel havlusu, örtüsü, tarak ve fırçası ile kuaföre gitmeli08 Mayıs 2020 Cuma 17:15
  • Gökçek’in naaşının bulunduğu cemevine polis müdahalesi08 Mayıs 2020 Cuma 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti