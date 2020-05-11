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Türkiye'de AVM'ler açıldı: Alışverişe değil, gezmeye geldim

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Türkiye'deki AVM'lerin 4'te 3'ü bugün alınan önlemler eşliğinde açılıyor.
Türkiye'de AVM'ler açıldı: Alışverişe değil, gezmeye geldim

Türkiye'deki AVM'lerin 4'te 3'ü bugün alınan önlemler eşliğinde açılıyor.

Hükümetin koronavirüs önlemlerini gevşetmesinin ardından açılan AVM'ye gelen bir kişi "Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor." dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap bugün yaptığı açıklamada, "Çok zorunda kalmazsam alışveriş merkezine gitmem" demişti.

Türkiye'deki AVM'lerin 4'te 3'ü bugün alınan önlemler eşliğinde açılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan alışveriş merkezleri bugün yeniden açıldı. Müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alındı. AVM içerisinde hijyen noktaları oluşturulduğu görüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri 21 Mart’ta kapattıkları kapılarını bugün yeniden açtı. Normalleşme kapsamında saat 10.00'da açılan AVM'ler ilk müşterilerini tüm hijyen kurallarına uyarak almaya başladı. Müşteriler içeriye ateşler ölçülerek alındı. Ayrıca, müşterilerin maskesinin olup olmadığına dikkat edildi. Girişe uyarı levhaları konuldu. AVM'nin içinde belirli yerlere uyarı levhası ve dezenfektan konulduğu görüldü.

‘GEZMEK İÇİN GELDİM’

Alışveriş merkezinin açılmasını bekleyen bir vatandaş, “Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız” dedi.

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