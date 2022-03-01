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Türkiye'de Bankaların Kârı Ocakta Yüzde 370 Arttı

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Bankacılık sektörünün ocakta net kârı, enflasyona endeksli tahvil getirilerinin de etkisiyle yıllık yüzde 370 artarak 20,1 milyar TL oldu. Kredi faizleri ile mevduat ve fonlama faizi arasındaki büyük fark da kârı artırdı.
Türkiye'de Bankaların Kârı Ocakta Yüzde 370 Arttı

Bankacılık sektörünün ocak ayı net kârı, enflasyondaki yükselişle birlikte bankalardaki TÜFE’ye (tüketici fiyatları endeksi) endeksli menkul kıymet getirilerindeki artışın da etkisiyle bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 370 artışla 20.09 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ocak verilerine göre sektörün kredileri geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık yüzde 40 artarak 4,97 trilyon TL olurken, mevduat büyüklüğü 5,38 trilyon TL, aktif büyüklüğü de 9,22 trilyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektörünün ocakta sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,53, takipteki krediler rasyosu da yüzde 3,13 oldu.

TÜFE’YE ENDEKSLİ TAHVİLLER ETKİLEDİ

Oyak Yatırım Araştırma Direktörü Övünç Gürsoy, kârdaki ciddi artışta TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerindeki yaklaşık yüzde 126’lık artışın etkisinin olduğunu belirterek, net faiz gelirleri ile ücret komisyon gelirlerindeki artışın da kârı desteklediğini ifade etti.

Bankaların kredi faizleri ile mevduat faizleri arasındaki makası açması da kârlarını artırdı.

Ocak ayında artan enerji maliyetleri, asgari ücret zammı ve TL’nin değer kayıplarının birikimli etkisi sebebiyle 50’ye yaklaşan enflasyonun, şubat ayında artan gıda ve enerji fiyatlarının etkisi ile 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 52,95’e yükselmesi bekleniyor.

Geçen sene ocakta 716 milyon TL olan kamu bankalarının net kârı, bu sene aynı ayda 6,1 milyar TL’ye yükseldi.

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