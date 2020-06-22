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Türkiye'de baro başkanlarının eylemi: Gazeteciler polisin çembere alma girişimine itiraz etti

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Avukatların alandaki bekleyişleri sürerken, kısa süre önce basın açıklaması yapan avukatlar, yürüyüş yapılana dek ne kadar gerekirse bekleyeceklerini ifade ediyor.
Türkiye'de baro başkanlarının eylemi: Gazeteciler polisin çembere alma girişimine itiraz etti

Türkiye'de polis müdahalesiyle durdurulan, Baro başkanlarının yürüyüş eyleminde, avukatların bekleyişini takip eden gazeteciler bariyerlerle çevrili bir alana alınmak istedi. Gazeteciler çembere alınmaya itiraz ederken, avukatlar da gazetecilerin çembere alınmasına itiraz etti. Bazı basın mensupları bariyerlerin arkasında kalırken, bazılarının avukatların yanına girişine izin verilmedi.

Bu şekilde alan ikiye ayrıldı ve avukatların bir kısmıyla birlikte, bazı gazeteciler dışarıda kaldı.

Avukatların alandaki bekleyişleri sürerken, kısa süre önce basın açıklaması yapan avukatlar, yürüyüş yapılana dek ne kadar gerekirse bekleyeceklerini ifade ediyor.

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