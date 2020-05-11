Türkiye’de basketbol ligleri iptal edildi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tüm liglerin sonlandırıldığını açıkladı. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecek. Küme düşme olmayacak.

Başkan Türkoğlu’nun açıklamalarının satıbaşları:

“Ülkemizde ve dünyada etkileri devam eden COVID-19 salgınının yarattığı belirsizlikle mücadelede devletimizin çizdiği çerçeveye uygun şekilde, Türkiye Basketbol Federasyonu da üzerine düşen sorumluluğu ilk andan itibaren büyük bir titizlikle üstlenmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, bu hassas duruma ilişkin tüm senaryolar değerlendirilirken, başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere FIBA ve TBF Sağlık Kurulu ile tüm kulüplerimizin de görüşleri alınmıştır.

Oluşan gerekçelerle, yaşanan belirsizliğin liglerimize daha fazla zarar vermemesi adına Federasyon Yönetim Kurulumuz bugün toplanmış ve ilgili konuları görüşmüştür.