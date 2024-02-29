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“Türkiye’de bazı billboardlarda KKTC’de 7’nci bir kentin oluşturulacağına dair reklamlar var”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Mecliste “Hükümet var mı, varsa ne iş yapıyor?” konulu güncel konuşma yaptı.
“Türkiye’de bazı billboardlarda KKTC’de 7’nci bir kentin oluşturulacağına dair reklamlar var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Mecliste “Hükümet var mı, varsa ne iş yapıyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

“Ortada bir hükümet var mı?” sorusuna yanıt arayacağını ifade eden Özuslu, Türkiye’de bazı billboardlarda KKTC’de yeni bir kent oluşturulacağına ve 6 olan kent sayısının 7’ye çıkacağına ilişkin reklamlar yapıldığına işaret etti.

Bu reklamların Ercan Havaalanı yanında 30 bin kişilik bir yaşam alanı kurulacağı yönünde olduğunu belirten Özuslu, bölgenin Fasıl 96’ya tabi olduğunu için Şehir Planlamanın konuya müdahale edemeyeceğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın bir açıklamasına değinen Özuslu, toprağın el değişmesine ilişkin uyarılarda bulunduklarını, söz konusu bölgenin Değirmenlik beldesi sınırları içinde olduğunu, nüfusun 20 bin civarında olduğunu ve reklam verenlerin ise “30 bin kişilik yeni yaşam alanı yapıyoruz” dediğini belirtti.

Sami Özuslu, Ersin Tatar’a "Türkiye televizyonlarında İsraillilere mülk satışı konusunda popülizm yapma" eleştirisinde bulundu.

Emekli bir generalin Ercan Havalimanı VIP salonundan çıkmasına rağmen Ankara’da sigara kaçakçılığından tutuklandığını da belirten Özuslu, bunu, Ercan’da ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunun göstergesi olarak değerlendirdiğini vurguladı. Bu konuda izahat istediğini kaydeden Özuslu, “VIP salonunun istismar edildiğini mi anlayalım?” diye sordu. Özuslu, “Acaba başka kimler neler kaçırıyor? T&T, sözünü ettiği 150 sivil güvenlik görevlisinin kaçını istihdam etti?” sorularını da yöneltti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Mecliste “Hükümet var mı, varsa ne iş yapıyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

“Ortada bir hükümet var mı?” sorusuna yanıt arayacağını ifade eden Özuslu, Türkiye’de bazı billboardlarda KKTC’de yeni bir kent oluşturulacağına ve 6 olan kent sayısının 7’ye çıkacağına ilişkin reklamlar yapıldığına işaret etti.

Bu reklamların Ercan Havaalanı yanında 30 bin kişilik bir yaşam alanı kurulacağı yönünde olduğunu belirten Özuslu, bölgenin Fasıl 96’ya tabi olduğunu için Şehir Planlamanın konuya müdahale edemeyeceğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın bir açıklamasına değinen Özuslu, toprağın el değişmesine ilişkin uyarılarda bulunduklarını, söz konusu bölgenin Değirmenlik beldesi sınırları içinde olduğunu, nüfusun 20 bin civarında olduğunu ve reklam verenlerin ise “30 bin kişilik yeni yaşam alanı yapıyoruz” dediğini belirtti.

Sami Özuslu, Ersin Tatar’a "Türkiye televizyonlarında İsraillilere mülk satışı konusunda popülizm yapma" eleştirisinde bulundu.

Emekli bir generalin Ercan Havalimanı VIP salonundan çıkmasına rağmen Ankara’da sigara kaçakçılığından tutuklandığını da belirten Özuslu, bunu, Ercan’da ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunun göstergesi olarak değerlendirdiğini vurguladı. Bu konuda izahat istediğini kaydeden Özuslu, “VIP salonunun istismar edildiğini mi anlayalım?” diye sordu. Özuslu, “Acaba başka kimler neler kaçırıyor? T&T, sözünü ettiği 150 sivil güvenlik görevlisinin kaçını istihdam etti?” sorularını da yöneltti.

 

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