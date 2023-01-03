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Türkiye'de Bedelli askerlik ücreti 2023 için belli oldu!

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Türkiye'de geçtiğimiz günlerde 150 bin liraya yükseleceği iddia edilen bedelli askerlik 2023 ücreti için rakam netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memurlar ve tüm emeklilerin maaşına yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı.
Türkiye'de Bedelli askerlik ücreti 2023 için belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammının açıklanması sonrası sosyal medyada bedelli askerlik ücretlerinin 150 bin liraya yükselebileceği iddiası çokça konuşulmuştu. Her yıl memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artan bedelli askerlik fiyatının 2023 Temmuz ayına kadar geçerli olan fiyatı belli oldu.

 

BEDELLİ ASKERLİ 2023 NE KADAR OLDU?

TÜİK’in Aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı 16,47 oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm memur ve emekliler için refah payı oranını duyurdu. Erdoğan yeni zam oranını yüzde 25 oranında arttırdıklarını bildirdi.

Bu haber sonrasında bedelli askerlik fiyatı da 100.080,9‬ TL oldu. Böylece bedelli askerlik fiyatı yüz bin TL sınırını aştı.

 

BEDELLİ ASKERLİKTE KURA DÖNEMİ

Öte yandan bedelli askerlikte yeterli eğitim kapasitesinin mevcut olmaması nedeniyle kura sistemi uygulanacak. Artık her bedelli askerlik başvurusu direkt olarak kabul edilmeyip kura ya tabi olacak.

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