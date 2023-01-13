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Türkiye'de Bedelli askerlik ücreti belli oldu

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Bedelli askerlik ücreti, TC Hazine ve Maliye Bakanlığının aylık katsayıları açıklamasıyla birlikte belli oldu.
Türkiye'de Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş, bedelli askerlik ücreti de 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığının “2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi” kapsamında bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı ve kullanılacak katsayılar belirlendi.

Buna göre, söz konusu dönem için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.

KATSAYILARA GÖRE BELİRLENİYOR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlarla ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı da güncellendi.

Böylece ocak-haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.

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