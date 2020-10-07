  • BIST 1.153
  • Altın 476,939
  • Dolar 7,8523
  • Euro 9,2411
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi

Türkiye'de benzine 16 kuruş zam

»
Türkiye'de benzine 16 kuruş zam
Türkiye'de benzine 16 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 16, Motorinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Eğitim Bakan Selçuk: Öğrenciler haftada iki gün okulda olacak, isteyen veliler çocuklarını okula gönderecek06 Ekim 2020 Salı 13:47
  • Çavuşoğlu, Azerbaycan'a destek ziyaretinde: 'Ateşkes olsun ama sonra ne olacak?'06 Ekim 2020 Salı 13:44
  • Azerbaycan Ordusu Cebrail İlinin 3 Köyünü Daha İşgalden Kurtardı06 Ekim 2020 Salı 10:44
  • Erdoğan: "Haydut Devletler Dünyanın İstikrarını Bozuyor"06 Ekim 2020 Salı 10:13
  • BM, Azerbaycan Ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'da Çatışmalara Derhal Son Verme Çağrısını Yineledi06 Ekim 2020 Salı 09:43
  • Van'da dört gazeteci gözaltına alındı06 Ekim 2020 Salı 09:31
  • Türkiye ve NATO'dan ortak açıklama05 Ekim 2020 Pazartesi 15:30
  • İşte Sağlık Bakanı Koca’nın cevapsız bıraktığı korona sorusu. İYİ Partili Aytun Çıray açıkladı05 Ekim 2020 Pazartesi 14:50
  • Diyarbakır'da 2 Ton 628 Kilogram esrar ele geçirildi05 Ekim 2020 Pazartesi 14:46
  • Erkeklere "boşanmak yerine ikinci eş alın" çağrısı yapan başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer görevden alındı05 Ekim 2020 Pazartesi 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti