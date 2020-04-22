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Türkiye'de benzine 31 kuruş, motorine 41 kuruş indirim!

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Türkiye'de benzine 31 kuruş, motorine 41 kuruş indirim!
Türkiye'de benzine 31 kuruş, motorine 41 kuruş indirim!

Petrol fiyatlarının düşüşüyle benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 41 kuruş, benzinin litre fiyatına 31 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 23/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 41, Benzinde 31 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

EPGİS'ten alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,21 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,80 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 4,72 liraya, İzmir'de 5,23 liradan 4,82 liraya inecek.

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,38 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,07 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,29 liradan 4,98 liraya inecek.

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