Türkiye'de Benzine İndirime Gidiliyor

Motorine art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.
Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Motorine art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.
Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
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