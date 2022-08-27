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Türkiye'de Benzine İndirime Gidiliyor

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Türkiye'de Benzine İndirime Gidiliyor

Motorine art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.

Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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