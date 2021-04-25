Türkiye'de Bilim kurulu üyesi: Tam kapanma gelebilir

Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, “Vaka sayılarında kasım ayındaki gibi güçlü bir düşüş olmadığı takdirde, daha güçlü önlemleri alması hükümetin kaçınılmaz bir görevi” dedi.

Türkiye en çok vaka bildiren ilk 10 ülke arasında, vaka sayısının test sayısına oranında ikinci sırada. Son 24 saatte de 281 bin 183 testten 40 bin 596’sı pozitif çıktı. Dün itibariyle ölü sayısı da 38 bini geçti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Milliyet gazetesine verdiği demeçte vaka artış ivmesindeki düşüşü değerlendirdi.

Odabaş, geçen hafta içindeki ivmede bir önceki haftaya göre bir azalma olduğunu, farkın şu anda açılmaya başladığını belirterek “Yani vaka sayıları düşmeye başladı. Ancak benim kişisel fikrim, asıl düşmeyi gelecek hafta göreceğiz. Kuluçka süresi nedeniyle 10 günlük periyotlarla yansıyor” dedi.

Şu andaki tedbirlerle geçen yılın kasım ayındaki düşüşün sağlanamadığına dikkat çeken profesör şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı da söylemişti, ‘İki haftalık kısmi kapanma, ondan sonrasında da yeterli azalma olmazsa tam kapanma ya da daha sert önlemler’ diye ifade etmişti. Şu anda, esnek çalışma ödeneklerinin tekrar gündeme gelmiş olmasını, bu sektörlere yönelik de bazı sınırlamaların olacağı yönünde bir niyet göstergesi olarak okuyorum. Açıkçası hükümet, bir anda tam kapanma noktasında, aşı tedarikini önceledi diye düşünüyorum. Kapandığınız zaman, aşılarınızı hızlı bir şekilde yapmanız lazım ki açıldığınızda bağışıklık düzeyini yükseltmiş olun, bir işe yarasın. Aşı tedariki sürecini de eş zamanlı olarak yürütmeye çalışıyorlar. O nedenle büyük olasılıkla kısmi kapanma uygulandı. Vaka sayılarında kasım ayındaki gibi güçlü bir düşüş olmadığı takdirde, daha güçlü önlemleri alması hükümetin kaçınılmaz bir görevi. Hükümet de bireyler de salgınla mücadelede önlemleri güçlendirerek almak zorunda. Tam kapanma noktasında hükümetimiz bu kararı aldığı noktada, vatandaş olarak da tam kapanma önlemlerine evimizde de uymamız gerekiyor.“