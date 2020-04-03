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Türkiye'de bir gazeteci “Ey İBAN edenler” tweeti nedeniyle tutuklandı

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“Ey İBAN edenler” ifadesi nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün tutuklandı.
Türkiye'de bir gazeteci “Ey İBAN edenler” tweeti nedeniyle tutuklandı

Twitter hesabında yer alan “ey İBAN edenler” ifadesi nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün tutuklandı.

Hakan Aygün söz konusu tweeti kendisinin yazmadığını, retweet olarak sayfasına geldiğini söylemişti.

ARAMA YAPILDI

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Bodrum'daki teknesinde Perşembe günü gözaltına alınan Aygün, Cuma günü savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle Bodrum adliyesine sevk edilmişti.

Aygün'ün Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulandığı öğrenildi.

Perşembe akşamüstü saatlerinde Aygün'ün teknesinde üç saat boyunca arama yapıldı, bilgisayarına el koyuldu.

NE OLMUŞTU

Aygün, gözaltına alınması öncesi yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu savundu.

Gazeteci Aygün, aynı paylaşımda, "ibanlı-imanlı" esprinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, dine hakaret olmadığını söyledi.

Gazeteci Hakan Aygün, Halk TV televizyonunda uzun süre yönetici olarak görev yapmıştı. Aynı televizyonda program da yapmıştı.

Hakan Aygün hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında koronavirüsle ilgili bağış kampanyası başlatmış ve IBAN numaraları paylaşmıştı.

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