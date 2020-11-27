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Türkiye'de bir günde 29 bin 845 vaka, 177 can kaybı

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Türkiye'de bir günde 29 bin 845 vaka, 177 can kaybı
Türkiye'de bir günde 29 bin 845 vaka, 177 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 845 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 177 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 171 bin 113 kişiye test yapıldı. Bugünkü hasta sayısı 6 bin 592 olarak açıklandı. İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 845 oldu. Toplamda 481 bin 198 hasta bulunduğu kaydedildi.

Şimdiye kadar 13 bin 191 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 392 bin 616’yı buldu. Bugünkü 177 can kaybı, salgının başından beri Türkiye’de görülen en yüksek ölüm sayısı. Dünkü 174 vaka sayısı da rekordu.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir.”

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