Türkiye'de bir hastanede 90 kişinin ‘corona’ testi sonucu karıştı

DHA’nın haberine göre Eskişehir’de Covid-19 tedavisi yapılan üç hastaneden Şehir Hastanesi’nde geçen perşembe günü 90 kişiye Covid-19 PCR testi yapıldı.

Test sonuçları bilgisayar programına veri girişi yapılan sistemde iddiaya göre blok halinde tümü negatif ya da pozitif şeklinde hatalı olarak işaretlendi.

Sonucu negatif olanlara pozitif olduğu bilgisi verilirken, negatif olanlara ise test sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi verildi. Test sonuçlarının sisteme aktarılmasının ardından filyasyon ekipleri, sistem üzerinden PCR testi pozitif çıkanlar için ilgili prosedürü işleterek evde tedavi göreceklere ilaç temin etti.

Test sonuçlarının hatalı olduğu ise kontrollerle fark edildi. Filyasyon ekiplerince testi karıştırılan 90 kişi aranarak yanlışlık olduğu ifade edildi. Testi karışan kişilere yeniden test yapılacağı, valiliğin de inceleme başlattığı öğrenildi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda test sonucunun yanlış çıktığını belirten N.S.K., “Önce pozitifsin diye aradılar. Üç saat sonra yanlışlık olmuş negatifsin dediler” dedi.

Babasına ait testin yanlış çıktığını ifade eden M.P. de şunları söyledi: “Babama da test yaptılar. Akşam mesaj geldi, pozitif diye. Sabah doktoru geldi sonuçlar negatif dedi. Üç gündür hastanede karantinadayız.”