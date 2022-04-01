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Türkiye'de Bu Gece Akaryakıtta İndirime Gidiliyor

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Petrol fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak bu gece yarısı benzinde indirim olacak.
Türkiye'de Bu Gece Akaryakıtta İndirime Gidiliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 80 kuruşluk indirim yapılacak.

İndirimle birlikte, benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,00 TL’ye, Ankara’da 19,11 TL’ye, İzmir’de 19,12 TL’ye gerileyecek.

Bu gece motorinde indirim olmayacak.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak 21,18 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 22,29 TL'ye satılıyor.

BENZİN BİR YILDA YÜZDE 169 ZAMLANDI

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da geçen sene 7,07 TL, yıl başında 12,29 TL idi. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da geçen sene 6,43 TL, yıl başında 11,43 TL idi.

Bu geceki değişimle birlikte zam oranı; benzinde son bir yılda yüzde 169, yıl başından bu yana yüzde 55 olacak. Motorinde ise zam oranı, bir yıl için yüzde 230, yıl başından bugüne ise yüzde 85 oldu.

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