Türkiye'de bu yaz turizm sektörü için alınması planlanan koronavirüs önlemleri

Hürriyet gazetesine konuşan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgınla mücadelede bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.
Gazetenin Gizem Karakış imzalı özel haberine göre bu yıl Türkiye'de turizm sektörünün işlemesi için şu önlemler alınacak:
- Otellerde açık büfeler açılmayacak
- Otellere kapasitenin yarısı kabul edilecek
- Her şey dahil sisteminden uzaklaşılıp butik hizmet verilecek
- İşletme girişlerinde muayene, özel kıyafet ile servis, sandalyelerde azaltma ve maske kullanım şartı gibi önlemler alınacak
- Bazı oteller, aileye özel bina ve sahil seçeceği sunabilecek
- İşletmelerde sağlık personelinin sayısı artırılacak
- Sağlık personelinin 7/24 otelde bulunması sağlanacak
- Sahillerdeki şezlong sayıları azaltılarak sosyal mesafe kuralına uyulacak
- Günübirlik düzenlenen yat ve azmak turlarında sınırlamaya gidilecek; fazla turistin tekneye binmemesi için denetleme artacak
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