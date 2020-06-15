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Türkiye’de bugün 1592 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti

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Türkiye’de bugün 1592 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de bugün 1592 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de son 24 saatte 1592 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 179 bin 831, can kaybı 4 bin 825 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1592 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 825'e toplam vaka sayısı 179 bin 831'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde."

 

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