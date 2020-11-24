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Türkiye'de bugün açıklanan rakamlar:7 bin 381 vaka,161 ölüm

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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı.
Türkiye'de bugün açıklanan rakamlar:7 bin 381 vaka,161 ölüm

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, " Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart." dedi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun.

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