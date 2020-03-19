  • BIST 85.436
  • Altın 311,227
  • Dolar 6,5213
  • Euro 7,0389
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Türkiye'de bütün ligler ertelendi

» »
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendi.
Türkiye'de bütün ligler ertelendi

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’de profesyonel liglerin ertelendiğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

Muharrem Kasapoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan birisi spor. UEFA’nın toplantısında EURO 2020’nin ertelenmesi kararı alındı ve 2021’e ertelendi.

İstanbul’da hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi final maçı da ileri tarihe ertelendi. Bu toplantı bizler için önemliydi. Futbol, voleybol, basketbol federasyonları başkanları ve Kulüpler Birliği başkanımızla kapsamlı bir toplantı yaptık”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • U18 Millilerde Kızlarımız Kayseri'de, Erkeklerimiz Kahramanmaraş'ta..!08 Mart 2020 Pazar 19:33
  • Ronaldinho, Paraguay'da tutuklandı07 Mart 2020 Cumartesi 12:25
  • Aşırı takım sevgisi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor06 Mart 2020 Cuma 22:04
  • MTG Başkanı Koral Bozkurt: Başkanlığı bırakma kararı aldım05 Mart 2020 Perşembe 23:00
  • Spor'da Koronavirüs Kararı Değiştirildi..!05 Mart 2020 Perşembe 20:16
  • GAÜ ve DAÜ, Türkiye’de Süper Lige Yükseldi..!05 Mart 2020 Perşembe 20:15
  • Kemal Deniz Dana, Basınla Buluşuyor..!05 Mart 2020 Perşembe 20:13
  • Ronaldnho gözaltına alındı05 Mart 2020 Perşembe 11:23
  • Mart ayı içinde Türkiye’deki finallere katılması gereken ortaokul basketbol milli takımları da organizasyona katılamayacak.04 Mart 2020 Çarşamba 20:00
  • Güder; ‘’Başarılı sporculara destek verilmemesi kabul edilemez’’04 Mart 2020 Çarşamba 19:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti