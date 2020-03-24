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Türkiye'de can kaybı 37 oldu, vaka sayısı ise bin 529'a yükseldi

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Türkiye'de can kaybı 37 oldu, vaka sayısı ise bin 529'a yükseldi
Türkiye'de can kaybı 37 oldu, vaka sayısı ise bin 529'a yükseldi

Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye, toplam vaka sayısı ise bin 529'a yükseldi.

Açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, corona virüs salgını nedeniyle bugün 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 293 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 672 testin sonuçlandığını belirterek, "293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu" ifadelerini kullandı.

 

GENÇLERE UYARI

Bakan Koca, açıklamasında gençlere, "Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" uyarısında bulundu.

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