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Türkiye'de Çaresiz kalan vatandaş borca sarıldı

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Türk Lirası'ndaki değer kaybı, artan hayat pahalılığı ve günden güne azalan alım gücü nedeniyle çıkmaza giren vatandaş bankalara koştu. Borçlu kişi sayısı bir yılda 1.8 milyon kişi daha arttı ve 36 milyonu aştı.
Türkiye'de Çaresiz kalan vatandaş borca sarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre vatandaşlardan bankalardan kullandığı tüketici kredilerinin miktarı yıl başından bu yana 151 milyar lira artış göstererek 928 milyar 660 milyon liraya çıktı.

En büyük artış 88 milyar lira ile ihtiyaç kredisinde yaşanırken, konut kredisi 51, taşıt kredisi ise miktarı yılbaşından bu yana yaklaşık 12 milyar lira arttı.

Bireysel kredi kartı harcamaları da yedi ayda 100 milyar lira artarak 302 milyon lira oldu.

Temmuz 2022 itibariyle tüketici kredisi kullanımı ve bireysel kredi kartı harcamalarının toplam tutarı 1 milyar 231 milyon lira oldu. Yıl başında bu rakam 986 milyar lira seviyesindeydi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

Bankaların takipteki tüketici kredileri alacakları sene başından bu yana 3 milyar lira artış göstererek 21 milyar 438 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacakları ise 6 milyardan 7 milyara çıktı. Takipteki tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının toplamı 24.4 milyar liradan 28.4 milyar liraya çıktı.

BORÇLU SAYISI 1.8 MİLYON KİŞİ ARTTI

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, haziran sonu itibariyle bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,8 milyon kişi artarak 36,6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 35 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Haziran ayında 210 bin kişi ilk defa kredi kartı, 103 bin kişi ise ilk defa tüketici kredisi kullandı.

2021 yılı Eylül ayı itibariyle itibarıyla İstanbul'da 427 milyar TL, Ankara'da 121 milyar
TL ve İzmir'de 82 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor.

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