Türkiye'de Cep telefonu ÖTV'lerinde büyük artış: Yüzde 25'ten 40-50'ye çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle cep telefonlarındaki ÖTV oranında artış yapıldı. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, yüzde 40 ila yüzde 50'ye çıkarıldı.

Cep telefonlarından alınan özel tüketim vergisinde ( ÖTV) artışa gidildi.

Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile bin 500 TL arasında olanlarda yüzde 40’a, matrahı 1500 TL’yi aşanlarda yüzde 50’ye çıkartıldı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, konuyla ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile gerçekleştirildi. Cep telefonundaki ÖTV artışı bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Şubat ayında TBMM’de kabul edilen yasa ile cep telefonlarından, ÖTV matrahlarına göre farklı oranlarda vergi alınmasının önü açılmıştı.