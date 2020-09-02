Türkiye'de Çoklu baro sistemi yürürlüğe girdi

5 binden fazla avukat bulunan illerde 2 bin avukatla baro kurmak mümkün olacak.

Bu şartlara göre bugün itibarıyla barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulabilecek.

Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde Türkiye Barolar Birliği ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak ve 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecek.