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Türkiye'de Çoklu baro sistemi yürürlüğe girdi

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Bir ilde birden fazla baro kurulmasının önünü açan düzenleme, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye'de Çoklu baro sistemi yürürlüğe girdi

5 binden fazla avukat bulunan illerde 2 bin avukatla baro kurmak mümkün olacak.

Bu şartlara göre bugün itibarıyla barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulabilecek.

Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde Türkiye Barolar Birliği ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak ve 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecek.

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