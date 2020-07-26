  • BIST 1.192
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAGüney’de 4 yeni vaka

Türkiye'de Coronavirüs: 17 kişi hayatını kaybetti, 927 yeni tanı kondu

»
Türkiye'de Coronavirüs: 17 kişi hayatını kaybetti, 927 yeni tanı kondu
Türkiye'de Coronavirüs: 17 kişi hayatını kaybetti, 927 yeni tanı kondu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 927 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 927 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 613'e, vaka sayısı 226 bin 100'e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan’da Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyoruz26 Temmuz 2020 Pazar 17:23
  • İmamoğlu: Biz artık CHP’nin değil, Türkiye’nin kurultayını yapıyoruz25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:30
  • Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti: 921 yeni vaka var25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:27
  • Kılıçdaroğlu: Dostlarımızla iktidar olacağız, firavunun iktidarını yıkacağız25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:02
  • Kılıçdaroğlu, tek aday olduğu kurultayda 6. kez genel başkan seçildi25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:01
  • Uyarılara uymayan vatandaş: Koronavirüsün bir proje olduğuna inanıyorum ben25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:00
  • Aksoy: Yunanistan İslam ve Türkiye düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:10
  • Kilosu 8 bin liradan satılan arı sütü talebine yetişemiyorlar25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:41
  • CHP'nin 37. kurultayında başkanlık seçimi bugün25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:24
  • Gülistan Doku soruşturmasında bilirkişi incelemesi sona erdi25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti