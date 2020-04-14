Türkiye'de Covid-19 Hastaları Ücretsiz Tedavi Edilecek

Türkiye'de Koronavirüse (Covid-19) yakalanan tüm vatandaşların tedavileri sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz yapılacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, tüm hastalar, Sağlık Bakanlığı'nın temin edeceği ekipmanlardan yararlanabilecek.
Sağlık Bakanlığı'nın virüsten korunmaya yönelik temin ettiği ekipmanlar ve hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve tedavide kullanılması uygun görülen ilaçlardan herkes ücretsiz yararlanabilecek.
Konuya ilişkin usul esasların belirlenmesi konusunda Sağlık Bakanlığı yetkilendirildi.
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