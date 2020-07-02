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Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 17 kişi öldü: En çok vaka olan iller, İstanbul ve Ankara

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Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 17 kişi öldü: En çok vaka olan iller, İstanbul ve Ankara
Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 17 kişi öldü: En çok vaka olan iller, İstanbul ve Ankara

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, bin 186 yeni baka tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısıysa bin 67 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 salgınıyla ilgili elde ettikleri son verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, verilerle birlikte şunları yazdı:

"Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı."

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METİN BOYUTUAaAa

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, bin 186 yeni baka tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısıysa bin 67 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 salgınıyla ilgili elde ettikleri son verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, verilerle birlikte şunları yazdı:

"Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı."

Bakan Koca tarafından açıklanan yeni verilere göre, 2 Temmuz itibarıyla son 24 saatte bin 186 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 202 bin 284'e yükseldi. Bir gün içinde 17 Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği bildirilirken salgının başlangıcından bu yana toplam can kaybı 5 bin 167 oldu.

Son 24 saat içinde 1543 kişinin iyileştiği ve 49 bin 714 Covid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Türkiye'de 2 Temmuz itibarıyla entübe hasta sayısının 372, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısınınsa 1067 olduğu açıklandı.

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