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Türkiye'de Covid-19 nedeniyle ölen hekim sayısı 61'e yükseldi

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İstanbul Tabip Odası: Bir meslektaşımızı daha kaybettik, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle ölen hekim sayısı 61'e yükseldi
Türkiye'de Covid-19 nedeniyle ölen hekim sayısı 61'e yükseldi

İstanbul Tabip Odası, doktor Mesut Cem İlkin'in Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Tabip Odası, yaptığı açıklamada, Covid-19 sebebiyle ölen hekim sayısının İstanbul'da 21'e Türkiye genelinde 61'e yükseldiğini belirtti.

İstanbul Tabip Odası, vefat haberini “Üyemiz Dr. Mesut Cem İlkin'i Covid-19 sebebiyle kaybettik” ifadeleriyle duyurdu.

İstanbul Tabip Odası’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981 yılı mezunlarından, Üroloji Uzmanı üyemiz Dr. Mesut Cem İlkin'i Covid-19 sebebiyle 9 Kasım 2020, Pazartesi sabahı kaybettik. Acımız büyük.

Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz.

Son olarak Halkalı Kent Hastanesi'nde görev yapmakta olan meslektaşımızla birlikte Covid-19 sebebiyle vefat eden hekim sayısı İstanbul'da 21'e Türkiye genelinde 61'e yükseldi.

Meslektaşlarımızı, sağlık çalışanlarını önlenebilir bir hastalık sebebiyle birbiri ardına kaybetmek acımızı daha da artırıyor. Bir kez daha haykırıyoruz: Yönetemiyorsunuz! Hastalanıyor, Ölüyor, Tükeniyoruz!"

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