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Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi

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Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi. Bugün 5 bin 231 hasta sağlığına kavuşurken toplam can kaybı 3 bin 81'e yükseldi.

29 Nisan tarihi itibariyle Türkiye'da toplam 991 bini aşkın kişiye Covid testi yapıldı. Toplam vaka sayısı 117 bin 589'a yükselirken 1 574 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son verileri paylaştığı iletisinde şu ifadeleri kullandı:

"Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.",

Bakan Koca salgınla mücadele hakkında bilgi verdi

Son verilen açıklanmadan önce Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19'la mücadeleyi değerlendi. 7 bin 428 sağlık çalışanın koronavirüse yakalandığını açıklayan Bakan Koca, pik dönemiyle ilgili gelen soruyu da "Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz, bir düşüş trendine girdiğini de görüyoruz, ama bunun kalıcı olması önemli" dedi.

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında dördüncü gün üst üste düşüş devam etti. Dün 92 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 392 yeni vaka tespit edilmişti.

Dünyada ise Covid-19 salgınında vaka sayısı 29 Nisan tarihi itibariyle 3 milyon 150 bini, can kaybı ise 220 bini geçti. Bugüne kadar Covid-19'u yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyona yaklaştı.

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