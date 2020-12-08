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Türkiye'de Covid-19'dan 211 kişi hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte Türkiye'de koronavirüs kaynaklı 211 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 bin 198 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Türkiye'de Covid-19'dan 211 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte Türkiye'de koronavirüs kaynaklı 211 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 bin 198 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son duruma göre 8 Aralık 2020'de koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 211 can kaybı yaşandı; 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız."

 

 

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