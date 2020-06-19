Türkiye'de Covid-19'dan 23 ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1214 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 905'e toplam vaka sayısı 185 bin 245'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor."