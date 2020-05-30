  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Türkiye'de Covid-19'dan 26 can kaybı

»
Türkiye'de Koronavirüs | 26 kişi daha hayatını kaybetti, 983 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de Covid-19'dan 26 can kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 26 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 983 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böyleye toplam ölü sayısı 4 bin 515'e, toplam vaka sayısı 163 bin 103'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:20
  • Türkiye olimpiyatlara hazır30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:30
  • Muharrem İnce canlı yayını terk etti: Bu ülke Erdoğan'ın babasının malı değildir!30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:49
  • Demirtaş hakkında 'tutukluluğa devam' kararı29 Mayıs 2020 Cuma 19:16
  • İstanbul'da tekstil fabrikasında patlama: İki işçi hayatını kaybetti29 Mayıs 2020 Cuma 17:57
  • İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin soruşturma: Eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özdemir tahliye edildi29 Mayıs 2020 Cuma 17:56
  • Pazarcı kadın doğurduğu bebeği tezgahın altına attı29 Mayıs 2020 Cuma 17:16
  • Şevket Çoruh'tan Sabah yazarına 'IBAN'lı yanıt29 Mayıs 2020 Cuma 17:15
  • Taksim Dayanışması'ndan Gezi Direnişi'nin yıldönümü için çağrı29 Mayıs 2020 Cuma 16:39
  • Sovyetlerin Kurtuluş Savaşı'na yaptığı yardımların belgeleri yayımlandı29 Mayıs 2020 Cuma 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti