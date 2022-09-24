Türkiye'de Cumhur ve Millet İttifakı'na alternatif 'Emek ve Özgürlük' ittifakı kuruldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu "Emek ve Özgürlük" adında bir ittifak oluşturduklarını ilan etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu "Emek ve Özgürlük" adında bir ittifak oluşturduklarını ilan etti.

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na alternatif olarak kurulan oluşumun deklarasyonunda, "Bu değişim ve dönüşümün yaşanabilmesi için emekten, barıştan, demokrasiden yana güçlerin ortak ve birleşik mücadeleyi güçlendirmesi ve kararlı bir şekilde sürdürmesi büyük önem taşıyor." denildi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki kuruluş deklarasyonuna siyasi partilerin temsilcileri, parti üyeleri ve sendika temsilcileri katıldı.

İttifakın ilkelerinin okunduğu etkinlikte şu ifadelere yer verildi:

AA'nın aktardığına göre HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, demokrasinin önündeki tüm kilitleri hep birlikte açmaya geldiklerini ifade ederek, "Hedefimiz, gerçek demokrasi, yolumuz üçüncü yoldur. Çözüm için gerekli olan irade de coşku da kararlılık da bizdedir, bu salondadır, sizlerdedir, hepimizdedir." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise "Onarıcı bir adaleti, kanayan tüm yaralarımızı sarmak için hayata geçirmek için geliyoruz. Toprağımızı, suyumuzu, ağaçlarımızı talandan kurtarmak için geliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da halkın izleyici değil müdahil ve özne olacağı bir sürecin adımını attıklarına değinerek, "Bugün bir ittifakı ilan ediyoruz. Dışarıdan bakanlar diyebilir ki Türkiye'de artık yeni bir ittifak daha var. Oysa unutulmaması gereken bir şey var: Biz Türkiye'nin en yeni ittifak olabiliriz ama bu toprakların en köklü ittifakıyız." diye konuştu.

"Türkiye halkları ayrımcılığa, nefret söylemine, kutuplaşmaya, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasına sıkışmış bir egemen siyasete mahkum değildir. Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde halkın egemen olduğu bir toplumsal düzen kurabiliriz. Bunu başarmak ezilen ve sömürülen halk kitlelerinin değiştirici gücüyle mümkündür. Herkesi bu anlayış ve çağrı doğrultusunda ortak ve birleşik mücadeleye davet ediyoruz."