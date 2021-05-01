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Türkiye'de Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 fakülte kuruldu

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Bazı fakültelerin kurulması ile bazı yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.
Türkiye'de Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 fakülte kuruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Batman Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Galata Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Hukuk Fakültesi, Mardin Artuklu Üniversitesinde Tıp Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde Hukuk Fakültesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Kayseri Tıp Fakültesi kuruldu.

Erzincan Binali Yıldırım ile Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerindeki beden eğitimi ve spor yüksekokulları da kapatıldı.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildi.

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