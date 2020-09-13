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Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten bir yılda 36 bin kişiye soruşturma

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'Cumhurbaşkanı'na hakaret’ten 36 bin kişi soruşturuldu, 12 bin kişi yargılandı, 3 bin 831 kişi ceza aldı. Yargılananlardan 308’i çocuktu.
Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten bir yılda 36 bin kişiye soruşturma

'Cumhurbaşkanı'na hakaret’ten 36 bin kişi soruşturuldu, 12 bin kişi yargılandı, 3 bin 831 kişi ceza aldı. Yargılananlardan 308’i çocuktu.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, son bir yılda 36 bin 66 kişi hakkında soruşturma açıldı. 2018 yılında 5 bin 233 kişi bu suçlama ile yargılanırken 2019 yılında sayı iki katından fazla artışla 12 bin 298’e çıktı, 3 bin 831 kişi de cezalandırıldı.

Adalet Bakanlığı’nın 2019 yılı Adalet İstatistiklerine göre, TCK’nın bir yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılmayı bunun alenen işlenmesi durumunda da altıda bir oranında arttırılmasını öngören 299’uncu maddesinden bir yılda 36 bin 66 kişi kovuşturmaya uğradı, bunlardan 12 bin 298’i de açılan davalarda yargılandı.

Verilere göre , Erdoğan döneminde kendisinden önceki 'resmen' hiçbir siyasi parti ile bağı olmayan cumhurbaşkanlarına göre “hakaret” suçlamasıyla yargılanan ve ceza alanların sayısı binlerle ifade edilecek oranda artış gösterdi.

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