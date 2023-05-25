Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunda KKTC’de oy verme işlemi sona erdi

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvime göre 140 bin 111 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de ikinci tur oylama işlemleri 20 Mayıs’ta başlamıştı.
Seçmenler, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu ile Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda kurulan sandıklarda oy verdi.
Güzelyurt’ta iki gün süren oy verme işlemi 21 Mayıs’ta sona erdi.
Seçmenler, Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yaptı.
KKTC’de oy verme işleminin sona ermesinin ardından, oylar Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderilecek.
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