  • BIST 2.388,40
  • Altın 953.772
  • Dolar 15.9302
  • Euro 16.9724
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKADinlenirken eliniz titriyorsa!

Türkiye'de denetim yok, ucuz gıdaya talep çok

»
Okul, hastane gibi kamusal alanlarda sık sık gıda zehirlenmesi yaşanıyor. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, zehirlenmelerin nedeni olarak denetimsizliğe ve ekonomik krize işaret ediyor.
Türkiye'de denetim yok, ucuz gıdaya talep çok

Ekonomik kriz halihazırda temel gıdaya erişimi zorlaştırırken, sağlıksız yiyeceklerin de artmasına yol açtı. Gıda zehirlenmelerinde son 1 haftada Manisa’daki ilkokulda 20, Denizli’de bir lisede ise 65 öğrenci yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Özellikle kamusal alanlarda meydana gelen vakalar denetim eksikliğini de ortaya çıkardı. Zehirlenme vakalarındaki artışı ve denetimdeki eksikliği TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü değerlendirdi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan’ın NATO açıklamalarını analiz ettiler: Zarar verir22 Mayıs 2022 Pazar 15:41
  • Erdoğan, İsveç ve Finlandiya liderleri ile görüştü21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:14
  • Suriye’den Türkiye’nin 1 milyon Suriyeliyi geri gönderme planına tepki21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:54
  • Dolandırıcıların yeni yöntemi: Sahte mahkeme celbi ve tebligatla tehdit21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:09
  • 7 milyon TL’lik ülküdaşlık!21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:56
  • Saray’ın ezberini kararlılık bozar21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:15
  • 5,7 trilyon lira borç 23 milyon icralı21 Mayıs 2022 Cumartesi 10:36
  • Dümenin kontrolü kaçtı21 Mayıs 2022 Cumartesi 10:33
  • Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile NATO krizini görüştü20 Mayıs 2022 Cuma 21:45
  • Erdoğan’a Japon atasözüyle yanıt verdi20 Mayıs 2022 Cuma 19:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti