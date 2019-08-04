  • BIST 99.679
  • Altın 257,559
  • Dolar 5,5481
  • Euro 6,1647
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Türkiye'de dergi ve gazete tirajları 10 yılda %40 azaldı

»
Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergilerin tirajı, 5 yılda yüzde 40 azalarak 2,3 milyardan 1,4 milyara geriledi.
Türkiye'de dergi ve gazete tirajları 10 yılda %40 azaldı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye'de 2014 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin toplam tirajı 2 milyar 274 milyon 530 bin 479 iken, 2018'de yüzde 40 azalarak 1 milyar 368 milyar 287 bin 463'e düştü. 
Bu dönemde tirajı yaklaşık yüzde 40 gerileyerek 1,3 milyara inen gazetelerin, 1 milyarı ulusal yayın, 227,3 milyonu yerel yayın, 9,4 milyonu da bölgesel yayınlardan oluştu. Dergilerin tirajı da yüzde 40,7 azalışla 134 milyondan 79,5 milyona geriledi. Bu dergilerin 60 milyonu ulusal yayın, 16,6 milyonu yerel yayınlardan meydana geldi.
 Tiraj düşüşü, yayın hayatına devam eden gazete ve dergi sayısına da yansıdı. 2014'te yayın yapan gazete ve dergi sayısı 7 bin 120 iken, bu sayı geçen yıl yüzde 16,3 azalışla 5 bin 962'ye geriledi. Bu sayının 2 bin 463'ü gazete, 3 bin 499'u ise dergilerden oluştu.
Bu gazetelerin 171'i ulusal, 2 bin 248'si yerel, 44'ü ise bölgesel yayın gazete olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yayın yapan dergilerin ise 2 bin 250'si ulusal, bin 99'u yerel, 150'si ise bölgesel yayın olarak belirlendi.
 "BU DEĞİŞİM KAÇINILMAZ"
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurettin Güz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, gelişen teknolojiyle gazete tirajlarındaki düşüşün kaçınılmaz hale geldiğini, bunun sadece Türkiye’de olmadığını söyledi. Güz, "Ne kadar gerçekleşir bilemiyorum ama 2050’li yıllarda yazılı basın ya çok azalacak ya da tamamen ortadan kalkacak diyen bir öngörü var. Teknolojik gelişmeler de bunu doğruluyor. Dolayısıyla dünyadaki bu gelişmeye paralel olarak Türkiye’deki yazılı basının da tirajı azalıyor. Bu sadece Türkiye’ye özgü bir durum değil.” diye konuştu.
Geleneksel medyanın dijitale taşınması noktasında Avrupa’da, İngiltere’nin öncü olduğunu ifade eden Güz, İngiltere’de bazı yazılı basın organlarının önce azaldığını ve  küçüldüğünü, sonra da bir kısmının tamamen dijital alana taşındığını aktardı.
Güz, geleneksel medyanın yerini dijital tabanlı yeni medyaya bıraktığını aktararak, “Özellikle son 10 yılda dijital tabanlı medyada büyük bir artış var.  Yapılan araştırmalar, Türkiye’deki insanların büyük çoğunluğunun bırakın bilgisayarı, cep telefonuyla haber kaynaklarına ulaştıklarını ortaya çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.
Medyadaki bu değişimin bir süreç olduğunu ve bu değişime yazılı medya kuruluşlarının adapte olması gerektiğini belirten Güz, “Bu değişim kaçınılmaz.” dedi.
TÜİK verilerine göre 2014-2018 döneminde gazete ve dergilerin tiraj ile sayıları şöyle:
                         Yıllar    Yüzde 
Gazete ve dergilerin tirajları    2014                  2018     
Gazete                            2.140.621.401    1.288.836.067    -40
Dergi                                   133.909.078    79.451.396        -40,7
Toplam                            2.274.530.479    1.368.287.463    -40
           
Gazete ve dergilerin sayıları    2014    2018     
Gazete                                    2.944    2.463    -16,3
Dergi                                       4.176    3.499    -16,2
Toplam                                    7.120    5.962    -16,3

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MHP’li milletvekili deniz suyunun temiz olduğunu göstermek için denize girdi03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:01
  • Yangında dumandan etkilenen muhabbet kuşuna sunni teneffüs02 Ağustos 2019 Cuma 10:54
  • Maaşını alamayan kepçe operatörü dozeri kaçırdı01 Ağustos 2019 Perşembe 19:35
  • SONAR Araştırma'nın sahibine saldırı: Bir rövanş gibi01 Ağustos 2019 Perşembe 19:15
  • YAŞ toplandı: Ege ve 3’üncü Ordu Komutanları emekli edildi01 Ağustos 2019 Perşembe 18:44
  • Erdoğan'ın Facebook hesabından ilginç paylaşım; hemen silindi01 Ağustos 2019 Perşembe 15:21
  • İnternette sansür için adımlar atıldı: Netflix, BluTV ve Puhutv RTÜK’e bağlandı01 Ağustos 2019 Perşembe 11:09
  • Eski AKP'li vekil, Babacan'ın kuracağı partideki 4 ismi açıkladı01 Ağustos 2019 Perşembe 09:38
  • Rektör hasta kılığına girerek denetime çıktı: Personel ‘Doktor yok, başka yere gidin’ deyince hastaneyi kapattı31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:13
  • DenizBank Emirates NBD’ye satıldı31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti