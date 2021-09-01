Türkiye'de diyanet, protokolde 40 basamak ‘sıçradı’

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrik töreni, devlet protokolündeki değişikliği de gün yüzüne çıkardı.

2018 tarihinde iktidar tarafından ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ olarak adlandırılan sisteme geçilmeden önce Başkent Protokol Listesi’nin ilk üç sırasında TBMM başkanı, başbakan ve genelkurmay Başkanı yer alıyordu. Sistem değişikliğinin ardından listeden başbakan çıkarıldı.

Alican Uludağ’ın DW Türkçe’deki haberinde dikkat çekildiği üzere yeni sıralama 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrik töreninde devreye sokuldu.

TBMM başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı ilk iki sırada yer aldı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarından önce ‘AKP grup başkan vekili‘ çağrıldı.

Kabülde Diyanet İşleri başkanı, 12’nci sırada yer aldı. Diyanet İşleri başkanı eski listede 52’nci sıradaydı.

Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları 14’üncü sırada anons edildi. 13’üncü sırada Cumhurbaşkanlığı İdari İşler başkanı geldi.

Geçen yılki törende Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları 11’inci sırada yer almıştı.

Protokol listesine ‘cumhur ittifakı’ düzenlemesi de yapıldı. TBMM başkan vekilleri, TBMM’de grubu bulunan siyasi parti genel başkanlarından bir sıra önde geliyordu. Ancak dünkü törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adı 9’uncu sırada anons edildi, ardından TBMM başkan vekilleri geldi.