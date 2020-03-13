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Türkiye'de Diyanet'ten 'izin' çıktı: Temizlik amacıyla alkol caizdir

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TC Diyanet İşleri, alkolün temizlik için kullanılması halinde "caiz" olduğu "fetva"sını verdi.
Türkiye'de Diyanet'ten 'izin' çıktı: Temizlik amacıyla alkol caizdir

Hemen her konuda “fetva” veren Diyanet, koronavirüs tedbirleri için temizlikte kullanılan “alkolün caiz olup olmadığı” konusunu da “çözüm”e bağladı.

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na sorulan “Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?” sorusunun cevabı şöyle oldu:

“İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî’, V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764).”

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