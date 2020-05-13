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Türkiye’de doğurganlık hızı ilk kez 2’nin altına inerek "1.88 çocuk" düzeyine geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Türkiye'de toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2.38 çocuk düzeyindeyken 2019 yılında 1.88 çocuk olarak gerçekleşti.
Türkiye’de doğurganlık hızı ilk kez 2’nin altına inerek "1.88 çocuk" düzeyine geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Türkiye'de toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2.38 çocuk düzeyindeyken 2019 yılında 1.88 çocuk olarak gerçekleşti.

Bir başka deyişle, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2019 yılında 1.88 oldu. TÜİK'e göre bu durum, "doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi."

TÜİK'e göre canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 1 milyon 183 bin 652 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51.3'ü erkek, yüzde 48.7'si kız oldu.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında 3.89 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3.37 çocuk ile Şırnak, 3.16 çocuk ile Ağrı ve 3.15 çocuk ile Muş izledi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1.33 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1.34 çocuk ile Kütahya ve Edirne izledi.

Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2019 yılında binde 122 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir. Adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2019 yılında binde 17'ye düştü. Diğer bir ifadeyle, 2019 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 17 doğum düştü.

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26.7 iken 2019 yılında 28.9 oldu. İlk doğumunu 2019 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26.4 oldu.

Doğumların 2019 yılında yüzde 3,1'i çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların yüzde 96.4'ü ikiz, yüzde 3.4'ü üçüz ve yüzde 0.2'si dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti.

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