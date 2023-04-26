  • BIST 4.830,75
  • Altın 1248.577
  • Dolar 19.4145
  • Euro 21.4528
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi kısaldı

»
Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi, 2019-2021 yılları itibarıyla, ortalama 77,7 yıl olarak hesaplandı.
Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi kısaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2018-2020 ve 2019-2021" istatistiklerini açıkladı.

TÜİK'in haber bültenindeki bilgiler, 2019-2021 dönemindeki yıllık nüfuslar ve ölüm verileri kullanılarak hesaplandı. Ülke içinde ikamet eden yabancı uyruklu nüfus, kapsam dışı bırakıldı. Bu çerçevede, uluslararası göç etkisinden arındırılmış bir nüfus yapısı da oluşturulmuş oldu.

Buna göre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2018-2020'de 78,3 yıl iken, 2019-2021'de 77,7 yıla düştü.

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75 yıla, kadınlarda 80,5 yıla indi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,6 yıl olurken, bu süre erkekler için 61 yıl, kadınlar için 66,4 yıl olarak belirlendi.

Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 46,5 yıl, kadınlarda 51,6 yıl olarak tespit edildi. Bu kapsamda kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl olarak hesaplandı.

Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29,9 yıl, bu süre erkeklerde 27,6 yıl, kadınlarda 32,3 yıl olarak belirlendi.

65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,3 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 15,4 yıl, kadınlarda 18,9 yılı buluyor. Buna göre, 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor.

"HAYAT TABLOLARI, 2018-2020" İSTATİSTİKLERİ

Öte yandan TÜİK, istatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların tamamlanmaması nedeniyle ertelenen "Hayat Tabloları, 2018-2020" istatistiklerini de açıkladı.

Buna göre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2017-2019 döneminde 78,6 yıl iken, 2018-2020 döneminde 78,3 yıla düştü.

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75,6 yıla, kadınlarda 81,1 yıla geriledi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,3 yıl olarak hesaplandı. Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama yaşam süresi 49,7 yıl olarak tespit edildi.

Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,5 yıl olarak kaydedildi. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha fazla yaşaması öngörüldü.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sudan’da Türk vatandaşları otobüslerle tahliye ediliyor25 Nisan 2023 Salı 20:00
  • Kılıçdaroğlu: Birinci turda bu işi bitirmek zorundayız, birleşe birleşe kazanacağız25 Nisan 2023 Salı 16:59
  • Demirtaş: Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce?25 Nisan 2023 Salı 16:58
  • Kılıçdaroğlu: Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık, saraylılar ise çok zenginleşti; fakirle fukarayla alay ediyorlar25 Nisan 2023 Salı 16:57
  • Kılıçdaroğlu’nun vizesiz Avrupa vaadine Almanya’dan onay gibi açıklama25 Nisan 2023 Salı 10:33
  • TBMM Başkanı Şentop'tan Rum Meclis Başkanı Dimitriu'ya tepki25 Nisan 2023 Salı 10:20
  • Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 80 mahallede sürecek25 Nisan 2023 Salı 09:17
  • Türkiye'de EYT'de maaş krizi: Bir milyondan fazla kişi ödeme bekliyor24 Nisan 2023 Pazartesi 18:49
  • AB’den Türkiye’ye afet yardımı24 Nisan 2023 Pazartesi 17:38
  • Türkiye'de seçime 20 gün kala kim önde?24 Nisan 2023 Pazartesi 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti