Türkiye'de dolandırıcılık: "Paralar KKTC'de bir holdingin hesabına aktarıldı”

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; İzmir merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, iş adamlarına, yurt dışındaki bankalardan kredi kullandırma vaadinde bulunarak, 10 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı yakalandı

Türkiye’deki Anadolu Ajansı’nın haberine göre; İzmir merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, iş adamlarına, yurt dışındaki bankalardan kredi kullandırma vaadinde bulunarak, 10 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı yakalandı. Ekipler, “şüphelilerin, KKTC’de faaliyet gösteren bir holdingin yetkilileri ile ortak hareket ettiklerini ve İzmir’deki 11 iş adamını yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıklarını” belirledi.

AA’nın haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş adamının başvurusu üzerine yaptığı araştırmada, İzmir’de faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketinin yetkilisi gibi kendilerini tanıtan kişilerin, iş adamlarını yurt dışı kaynaklı bankalardan kredi kullandırma vaadiyle dolandırdıklarını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin, KKTC’de faaliyet gösteren bir holdingin yetkilileri ile ortak hareket ettiklerini ve İzmir’deki 11 iş adamını yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıklarını belirledi. İzmir, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, tabanca, şarjör, fişek, sahte polis kimlik kartı, sahte çipli kimlik kartı, çok sayıda evrak ve paraların yurt dışına aktarıldığına dair dekontlar ele geçirildi. Zanlılardan biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken 8’i ise adliyeye sevk edildi. Yurt dışındaki iş adamlarını da dolandırmışlar Bu arada, şüphelilerin, aynı yöntemle Pakistan, Ürdün, Kuveyt, İran ve Cezayir’de de iş adamlarını dolandırdığı, topladıkları paraları KKTC’de faaliyet gösteren holdingin hesabına aktardığı ortaya çıktı. Zanlıların, İstanbul’da kurdukları bir ağ üzerinden iş adamlarını yurt dışındaki banka yetkilileriyle görüştürüyormuş gibi kendi adamlarıyla konuşturup ikna ettikleri, kredi karşılığı olarak da sigorta parası adı altında dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri tespit edildi.