  • BIST 103.980
  • Altın 275,276
  • Dolar 5,7025
  • Euro 6,2501
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Türkiye'de dolandırıcılık: "Paralar KKTC'de bir holdingin hesabına aktarıldı”

» »
Anadolu Ajansı’nın haberine göre; İzmir merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, iş adamlarına, yurt dışındaki bankalardan kredi kullandırma vaadinde bulunarak, 10 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı yakalandı
Türkiye'de dolandırıcılık: "Paralar KKTC'de bir holdingin hesabına aktarıldı”

Türkiye’deki Anadolu Ajansı’nın haberine göre; İzmir merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, iş adamlarına, yurt dışındaki bankalardan kredi kullandırma vaadinde bulunarak, 10 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı yakalandı. Ekipler, “şüphelilerin, KKTC’de faaliyet gösteren bir holdingin yetkilileri ile ortak hareket ettiklerini ve İzmir’deki 11 iş adamını yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıklarını” belirledi.

AA’nın haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş adamının başvurusu üzerine yaptığı araştırmada, İzmir’de faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketinin yetkilisi gibi kendilerini tanıtan kişilerin, iş adamlarını yurt dışı kaynaklı bankalardan kredi kullandırma vaadiyle dolandırdıklarını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin, KKTC’de faaliyet gösteren bir holdingin yetkilileri ile ortak hareket ettiklerini ve İzmir’deki 11 iş adamını yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıklarını belirledi. İzmir, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, tabanca, şarjör, fişek, sahte polis kimlik kartı, sahte çipli kimlik kartı, çok sayıda evrak ve paraların yurt dışına aktarıldığına dair dekontlar ele geçirildi. Zanlılardan biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken 8’i ise adliyeye sevk edildi. Yurt dışındaki iş adamlarını da dolandırmışlar Bu arada, şüphelilerin, aynı yöntemle Pakistan, Ürdün, Kuveyt, İran ve Cezayir’de de iş adamlarını dolandırdığı, topladıkları paraları KKTC’de faaliyet gösteren holdingin hesabına aktardığı ortaya çıktı. Zanlıların, İstanbul’da kurdukları bir ağ üzerinden iş adamlarını yurt dışındaki banka yetkilileriyle görüştürüyormuş gibi kendi adamlarıyla konuşturup ikna ettikleri, kredi karşılığı olarak da sigorta parası adı altında dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri tespit edildi. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yine elektrik kesintisi!03 Ekim 2019 Perşembe 14:25
  • "Gizli ittifak kurmak" suçundan 6 kişi tutuklandı03 Ekim 2019 Perşembe 13:23
  • Erhürman: Siyasi eşitlikle ilgili tartışma sonlandırılmazsa süreç sonuç odaklı olmaz03 Ekim 2019 Perşembe 13:14
  • “Tan ve Cabani Okulda” Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına satışa sunuldu03 Ekim 2019 Perşembe 13:12
  • YÖDAK, ÖN izin yok dedi ama, izin ortaya çıktı! İşte gerçekler...03 Ekim 2019 Perşembe 13:04
  • Kadın Eğitimi Kolektifi'nden çağrı: Sedef Sevgi İçin Adalet!03 Ekim 2019 Perşembe 11:54
  • Sivil Savunma Lefkoşa’da bölgesel tatbikat icra etti03 Ekim 2019 Perşembe 11:45
  • Devlete alınan elektirikli otomobillerin ihalesiz alındığı ortaya çıktı!03 Ekim 2019 Perşembe 11:38
  • Değirmenlik Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yemek düzenledi03 Ekim 2019 Perşembe 11:13
  • KKTC Merkez Bankası ile KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Arasında yarın protokol imzalanacak03 Ekim 2019 Perşembe 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti