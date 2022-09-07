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Türkiye’de domates konservesi ve salça ihracatı kayda bağlandı

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Türkiye’de “domates konservesi” ve “salça” İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklendi. Bu ürünlerin ihracatı için Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması gerekecek.
Türkiye’de domates konservesi ve salça ihracatı kayda bağlandı

Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı, “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre “ihracı kayda bağlı mallar” listesine “domates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)” ve “salça” da eklendi.

Amaç fiyat istikrarını korumak

Ticaret Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada salça sektöründeki ihracat gelişmelerinin değerlendirilmesi sonucunda, salça ihracatındaki artış eğiliminin devam edeceğinin tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada, “Yurt içi arz/yurt dışı talep dengesi ile fiyat istikrarının korunması amacıyla yurt içi piyasa ve tüketici enflasyon dinamikleri de göz önüne alınarak ihracata yönelik gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını teminen salça ihracatımızın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir” denildi.

Avrupa’da enerji maliyetindeki artış nedeniyle domates üretimi sekteye uğramış, bu yıl Türkiye’nin domates ihracatı artmıştı.

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz iki hafta önce yaptığı açıklamada, ihracat talebindeki artışla birlikte bu kış domates fiyatlarının 50 TL’ye kadar çıkacağını söylemişti.

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