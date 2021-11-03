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Türkiye'de ekim ayı enflasyon rakamları: TÜİK 2,39 ENAG ise 6,90 olarak açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayında enflasyon yüzde 2,29 arttı, yıllık bazda ise 19.89 oldu.
Türkiye'de ekim ayı enflasyon rakamları: TÜİK 2,39 ENAG ise 6,90 olarak açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayında enflasyon yüzde 2,29 arttı, yıllık bazda ise 19.89 oldu.

TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 5,24, yıllık ise yüzde 46,31 olduğunu duyurdu.

Yurt içi üretici fiyat endeksinin 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,34, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 46,31 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 36,20 artış gösterdiği belirtildi.

ENAG'a göre aylık enflasyon yüzde 6.90

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) enflasyon raporuna göre ise tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 6.90 arttı. ENAG, tüketici fiyat endeksinin 12 aylık dönemdeki artış oranını ise yüzde 49.87 olarak açıkladı.

ENAG'ın raporuna göre gıda ve alkolsüz içeceklerde artış oranı yüzde 9.11 oldu. Sağlıkta 12.43 olan artış oranı giyim ve ayakkabıda 13.94 olarak kayda geçti. Eğlence ve kültürde enflasyon oranını yüzde 11.04 olarak açıklayan grup, çeşitli mal ve hizmetler kategorisinde bu oranın yüzde 14.76 olduğunu raporladı.

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