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Türkiye'de Elektrik Zammı Belli Oldu

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Doğalgaza yapılan büyük zamdan sonra sanayide kullanılan elektriğe de zam geldi.
Türkiye'de Elektrik Zammı Belli Oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, sanayide kullanılan elektriğe bugünden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık yüzde 20 zam geldi.

Buna göre, alçak gerilim sanayi aboneleri için kilovatsaat başı elektrik fiyatının 191,77 kuruştan 230,10 kuruşa çıktığı belirtildi.

Mesken aboneleri ile ticarethane abonelerine yönelik fiyat değişikliği ise şöyle:

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde, kilovatsaat başı fiyat 112,41 kuruştan 112,43 kuruşa yükselirken; yüksek kademede 167,83 kuruştan 167,85 kuruşa çıktı.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat başı fiyatı ise 167,43 kuruştan 167,45 kuruşa yükseldi. Yüksek kademedeki kilovatsaat başı fiyat ise 222,70 kuruştan 222,73 kuruşa çıktı.

DOĞALGAZ DA ZAMLANMIŞTI

Öte yandan, bugün doğalgaza da dev bir zam gelmişti.

BOTAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere yapılan zam oranları şu şekilde:

• Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 44,30

• Elektrik üretimi haricinde kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 50

• Konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 35.

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