Türkiye'de emlakçılar dışında kiralık ve satılık ev ilanı verme dönemi sona eriyor! 25 bin TL para cezası verilecek

Türkiye'de Kiralık ve satılık daire ilanlarına sınırlama getirildi. Buna göre ilanlar, internetten sadece yetki belgesi olan emlakçılar tarafından verilecebilecek. Belgesi olmayanlar, 25 bin TL para cezası ödeyecek.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi için geri sayım başlarken, yapılan yasal düzenlemeyle birlikte artık kiralık ve satılık daire ilanları internetten sadece yetki belgesi olan emlakçılar tarafından verilebilecek. Yetki belgesi olmadan satılık ya da kiralık ilanı verenlere 25 bin TL para cezası verilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından ilk olarak 5 Haziran 2018 tarihinde hazırlanan ancak süreçte düzenlemeler için çok kez yürürlüğe giriş tarihi ertelenen Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği için geri sayım başladı.

İlk olarak 2018 senesinde gündeme gelen taşınmaz ticareti yönetmeliği emlakçıların yoğun başvuruları üzerine birkaç kez ertelenmek zorunda kalmıştı.

Resmi Gazete ile yayımlanan son düzenlemeye göre Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik için verilen son tarih 31 Ağustos 2020 olarak duyurulmuştu. Yani 31 Ağustos 2020 tarihi itibari ile yeni bir erteleme kararı çıkmadığı takdirde taşınmaz ticareti yetki belgesi resmi olarak yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecek.

Emlakçılık yetki belgesi olmadan çalışmaya devam eden emlakçılara ise durumun tespit edilmesi halinde 25 bin TL para cezası kesilecek. Yetki belgesi almayan emlakçıların da çalışmalarına izin verilmeyecek.

Emlakçılık yetki belgesi almak isteyen kişilerin ise mutlaka belirli kriterlere sahip olmaları istenecek.