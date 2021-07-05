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Türkiye'de enflasyon haziranda beklentilerin üstünde

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Tüketici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 ile beklentilerin üstünde artarken, yıllık bazda yüzde 17,53’e yükseldi.
Türkiye'de enflasyon haziranda beklentilerin üstünde

Tüketici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 ile beklentilerin üstünde artarken, yıllık bazda yüzde 17,53’e yükseldi.

Üretici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,01 artarken, geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 42,89’a geldi.

Reuters anketine göre mayıs ayındaki tam kapanma sebebiyle uygulanmayan fiyat artışlarının haziran ayında getirilmesiyle, Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,5, yıllık ise yüzde 17 seviyesinde kaydedilmesi bekleniyordu.

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